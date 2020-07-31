Поматроксила и бросила: Matrox начала поставки видеокарт серии D1450 на чипах NVIDIA
В январе этого года Matrox объявила о выборе NVIDIA в качестве поставщика графических процессоров для своих видеокарт, завершив пятилетнее сотрудничество с AMD. К маю начались поставки видеокарт серии D1480, оснащённых выходами DisplayPort, а родственные видеокарты серии D1450 с четырьмя портами HDMI стали доступны для заказа только на этой неделе.
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Каждый порт HDMI у этой однослотовой платы позволяет выводить изображение с разрешением 4096 х 2160 точек при частоте обновления 60 Гц, в одной системе можно установить до четырёх таких плат, соединяемых специальным кабелем для синхронизации. При помощи адаптера QuadHead2Go количество входящих в видеостену дисплеев можно увеличить до 64 штук, но разрешение каждого при этом не превысит 1920 х 1080 точек. Уровень энергопотребления одной платы не превышает 47 Вт, она занимает пространство одного слота расширения, довольствуется 4 Гбайт памяти типа GDDR5. Цена новинки не уточняется, но столь специфические компоненты дешёвыми не бывают.
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