Итоги продаж iPhone во втором квартале превзошли собственные ожидания Apple, хотя выручка на этом направлении выросла всего на пару процентов. Первая половина апреля заставила руководство компании поволноваться по поводу состояния рынка смартфонов, но май и июнь выправили ситуацию. Представленный недавно iPhone SE был тепло принят покупателями, как отмечают в Apple. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) даже назвал предполагаемые причины высокого спроса на эту модель.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: Apple

реклама

Во-первых, iPhone SE хорошо продаётся благодаря удачному сочетанию аппаратных характеристик и цены. Во-вторых, аппарат мог понравиться тем, кто долгое время пользовался смартфонами предыдущих поколений, не желая переходить на более крупные устройства. Компактные размеры iPhone SE в этом случае стали решающим фактором при покупке. В текущем квартале этот смартфон не утратит своей популярности, как считают в Apple. Пока же самыми продаваемыми остаются iPhone одиннадцатой серии, их iPhone SE ещё не догнал.