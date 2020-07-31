Руководство Apple назвало причины популярности нового iPhone SE
Итоги продаж iPhone во втором квартале превзошли собственные ожидания Apple, хотя выручка на этом направлении выросла всего на пару процентов. Первая половина апреля заставила руководство компании поволноваться по поводу состояния рынка смартфонов, но май и июнь выправили ситуацию. Представленный недавно iPhone SE был тепло принят покупателями, как отмечают в Apple. Глава компании Тим Кук (Tim Cook) даже назвал предполагаемые причины высокого спроса на эту модель.
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Во-первых, iPhone SE хорошо продаётся благодаря удачному сочетанию аппаратных характеристик и цены. Во-вторых, аппарат мог понравиться тем, кто долгое время пользовался смартфонами предыдущих поколений, не желая переходить на более крупные устройства. Компактные размеры iPhone SE в этом случае стали решающим фактором при покупке. В текущем квартале этот смартфон не утратит своей популярности, как считают в Apple. Пока же самыми продаваемыми остаются iPhone одиннадцатой серии, их iPhone SE ещё не догнал.
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