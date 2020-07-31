Квартальный отчёт Apple принёс несколько сюрпризов. Прежде всего, компания смогла увеличить на пару процентов выручку от реализации смартфонов, чего сама не ожидала. Если первые три недели апреля ситуация с реализацией iPhone была печальной из-за самоизоляции, то в мае и июне рынок начал оживать. Своевременно вышедший iPhone SE позволил увеличить выручку от реализации смартфонов, хотя в том же Китае рейтинг популярности возглавляли устройства 11-й серии.

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Источник изображения: Reuters

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Закрытие магазинов Apple способствовало снижению объёмов реализации смартфонов и носимых устройств, поскольку покупатели предпочитают сперва присмотреться к ним, а уже потом приобретать. Популярность компьютеров Mac и планшетов iPad в минувшем квартале увеличила выручку от их реализации на 31% и 22%, соответственно, а заодно и создала дефицит этих устройств. Интересно, что выручка от реализации носимых устройств всё равно достигла рекордного уровня, хотя темпы её роста замедлились. Выручка от реализации iPad достигла восьмилетнего максимума, в сегменте Mac был обновлён исторический рекорд. Apple ожидает, что планшеты и ноутбуки продолжат пользоваться высоким спросом и в текущем квартале.

В сегменте iPhone компания радужных прогнозов на текущий квартал старается не строить, а финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) дважды за отчётное мероприятие заявил, что анонс новых моделей смартфонов не будет проходить по прошлогоднему сценарию, когда они дебютировали в сентябре. Поставки новых моделей начнутся на несколько недель позже.