Apple призналась, что задержит поставки новых iPhone на несколько недель
Квартальный отчёт Apple принёс несколько сюрпризов. Прежде всего, компания смогла увеличить на пару процентов выручку от реализации смартфонов, чего сама не ожидала. Если первые три недели апреля ситуация с реализацией iPhone была печальной из-за самоизоляции, то в мае и июне рынок начал оживать. Своевременно вышедший iPhone SE позволил увеличить выручку от реализации смартфонов, хотя в том же Китае рейтинг популярности возглавляли устройства 11-й серии.
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Закрытие магазинов Apple способствовало снижению объёмов реализации смартфонов и носимых устройств, поскольку покупатели предпочитают сперва присмотреться к ним, а уже потом приобретать. Популярность компьютеров Mac и планшетов iPad в минувшем квартале увеличила выручку от их реализации на 31% и 22%, соответственно, а заодно и создала дефицит этих устройств. Интересно, что выручка от реализации носимых устройств всё равно достигла рекордного уровня, хотя темпы её роста замедлились. Выручка от реализации iPad достигла восьмилетнего максимума, в сегменте Mac был обновлён исторический рекорд. Apple ожидает, что планшеты и ноутбуки продолжат пользоваться высоким спросом и в текущем квартале.
В сегменте iPhone компания радужных прогнозов на текущий квартал старается не строить, а финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) дважды за отчётное мероприятие заявил, что анонс новых моделей смартфонов не будет проходить по прошлогоднему сценарию, когда они дебютировали в сентябре. Поставки новых моделей начнутся на несколько недель позже.
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