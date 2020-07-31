Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Apple призналась, что задержит поставки новых iPhone на несколько недель

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Квартальный отчёт Apple принёс несколько сюрпризов. Прежде всего, компания смогла увеличить на пару процентов выручку от реализации смартфонов, чего сама не ожидала. Если первые три недели апреля ситуация с реализацией iPhone была печальной из-за самоизоляции, то в мае и июне рынок начал оживать. Своевременно вышедший iPhone SE позволил увеличить выручку от реализации смартфонов, хотя в том же Китае рейтинг популярности возглавляли устройства 11-й серии.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: Reuters

реклама

Закрытие магазинов Apple способствовало снижению объёмов реализации смартфонов и носимых устройств, поскольку покупатели предпочитают сперва присмотреться к ним, а уже потом приобретать. Популярность компьютеров Mac и планшетов iPad в минувшем квартале увеличила выручку от их реализации на 31% и 22%, соответственно, а заодно и создала дефицит этих устройств. Интересно, что выручка от реализации носимых устройств всё равно достигла рекордного уровня, хотя темпы её роста замедлились. Выручка от реализации iPad достигла восьмилетнего максимума, в сегменте Mac был обновлён исторический рекорд. Apple ожидает, что планшеты и ноутбуки продолжат пользоваться высоким спросом и в текущем квартале.

В сегменте iPhone компания радужных прогнозов на текущий квартал старается не строить, а финансовый директор Лука Маэстри (Luca Maestri) дважды за отчётное мероприятие заявил, что анонс новых моделей смартфонов не будет проходить по прошлогоднему сценарию, когда они дебютировали в сентябре. Поставки новых моделей начнутся на несколько недель позже.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны аналитика apple финансы iphone
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Apple призналась, что задержит поставки новых iPhone на несколько недель
+
Panasonic обещает за пять лет разогнать ёмкость тяговых аккумуляторов на 20%
7
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
34
GeForce RTX 2080 Ti обновила модельный рекорд GPUPI v3.3 32B при помощи водоблока
1
В третьем квартале рынок смартфонов в Китае не сможет удержаться от падения
1
Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
13

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
176
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
16
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
8
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
1

Сейчас обсуждают

cupgrn
07:49
В топку синтетику , тем более 3090 это новый титан, карта не для массового потребителя. Поговаривают что нвидиа dlss 3.0 назвала сглаживанием и настоятельно рекомендует с этим якобы сглаживанием котор...
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Don't Hurt Me
07:49
опять воврота бомбануло
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
А. И.
07:47
Аккумулятор 3800 мАч совсем убогий!
OnePlus 7T сильно подешевел – Snapdragon 855+, NFC, дисплей Fluid AMOLED по лучшей цене
Jack Reacher
07:45
Казалось бы причем здесь маркетологи или пиар
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Михаил Вебер
07:39
#Xaiomi как всегда всякий шлак обновляет. А вот Xaiomi Mi Mix 3 5g до сих пор на 10 миуи и 9 Андройде. И процессор там 855+ Снапдрагон. Уроды эти #xaiomi. #стыд и #позор
Старый флагман Xiaomi получил стабильную прошивку MIUI 12
Міша Мелъник
07:35
Всьо як завжди і як від створення компанії як ми всі бачимо приріст потужності у нових відеокарт 20-30 процентів і це все мініпуляції з дровами і самов прошивков і нам завжди толкают вродіби нову ві...
Последние тесты подтвердили превосходство видеокарты GeForce RTX 3090 над текущим флагманом на 50% – рекорд Time Spy Extreme в 10 000 баллов будет побит уже в сентябре
Inttz
07:35
Ну поторгуйся за цену своим убеждениям между 500 и 800.Тоже,видимо,принцип
Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
Don't Hurt Me
07:34
фанат с аэрококом вх, рукалицо просто
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
Виктор Семёнов
07:32
Да это на старинном i5 6400 , и эта разница видна когда было 20 FPS стало 30, а когда у тебя 120 FPS разогнал стало на 5-10 % лучше, это совершенно не заметно. https://youtu.be/Gr09N0Wgloo
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Lyubavushka Sharakova
07:32
А обновление на Хуавей мейт 10 лайт?? Тоже не светит... печаль
HUAWEI представила официальный список смартфонов со сроками обновления до EMUI 10.1 в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем