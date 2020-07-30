Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Panasonic обещает за пять лет разогнать ёмкость тяговых аккумуляторов на 20%

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

На недавней квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) признался, что дальнейшему распространению электромобилей на рынке мешают как отсутствие прогресса в удельной ёмкости тяговых батарей, так и их относительно высокая стоимость. Бороться с обеими проблемами Tesla намерена самым решительным образом, но сама компания о своих планах на этот счёт подробнее расскажет на специальном сентябрьском мероприятии.

реклама

Давний, но теперь уже не единственный партнёр Tesla по производству тяговых батарей, японская компания Panasonic, на своей отчётной конференции поделилась собственными соображениями о дальнейшем совершенствовании технологий производства аккумуляторных ячеек типа 2170, которые используются в тяговых батареях электромобилей указанной выше американской марки. Об откровениях представителей Panasonic поведал сайт Reuters.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: Reuters

реклама

За пять последующих лет Panasonic рассчитывает увеличить ёмкость ячеек типоразмера 2170 на 20%. Через два или три года будет налажен массовый выпуск аккумуляторов, катоды которых не будут содержать кобальта. Panasonic уже удалось снизить содержание этого элемента до уровня менее 5%, но полный отказ от использования кобальта потребует экспериментов с поисками формулы, обеспечивающей стабильность электрохимических и тепловых свойств элемента питания.

реклама

Известно, что для производства электромобилей Tesla на китайском предприятии используются элементы, сочетающие литий с фосфатом железа (LFP). Такие аккумуляторы поставляет китайская компания CATL. Избегая упоминания имени конкурента, Panasonic заявляет, что LFP-аккумуляторы имеют плотность хранения заряда, которая в два с лишним раза ниже, чем у её ячеек на базе катода с сочетанием никеля, кобальта и алюминия. Руководителя Tesla это совершенно не смущает, он обещает, что версии электромобилей на базе LFP-батарей смогут проезжать на одном заряде свыше 400 км.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tesla электромобиль аккумуляторы
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Panasonic обещает за пять лет разогнать ёмкость тяговых аккумуляторов на 20%
+
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
1
GeForce RTX 2080 Ti обновила модельный рекорд GPUPI v3.3 32B при помощи водоблока
1
В третьем квартале рынок смартфонов в Китае не сможет удержаться от падения
1
Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
7
Во втором квартале AMD увеличила объёмы поставок продукции на 33%
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
39
Пять самых популярных видеокарт июля 2020 года в Ситилинке
32
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
127
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
11
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
8
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
15

Сейчас обсуждают

Evgeniy Som
17:50
Это как едва догонит? ты хоть понимаешь какой бред несешь??? согласно твоему бреду следующее поколение будет медленнее предыдущего )))))))))) Даже если нвидиа архитектуру в новом поколении оставит без...
Карты GeForce RTX 30 могут оказаться в руках пользователя уже в сентябре
zoRRo
17:48
За эти деньги можно одну унцию золота купить и ещё останется.А через полгода подать и купить 1080t.Заработаеш долларов 200.
Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
Huigen
17:46
ну так с зен на зен 2 это еще норм, особенно если брать побольше ядер, например 1600 на 3700х вполне норм замена) это как с 8400 на 9900(без к) прыгнуть примерно) на счет 1200 -> 3300х, то да, профит ...
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
Civilian
17:46
Достали уже эти слухи по каждому твитту от каждого непонятного человека. Ждем когда какой-нибудь Зелот додумается сложить пару слухов вместе, например: 1. Big Navi будет лишь на 20% быстрее 2080 ti 2...
NVIDIA GeForce RTX 3090 может оказаться на 50 % производительнее RTX 2080 Ti в бенчмарке 3DMark Time Spy Extreme
Fed-maniac
17:45
Видимо от НВ идёт компания откровенного вранья с целью заломить цены. Говорю как майнер - RTX никому нафиг в майнинге не всрались. И профит от майнинга до сих пор весьма низкий для входа дорогими карт...
Стала известна настоящая причина рекордного подорожания видеокарт NVIDIA GeForce до 1 700 долларов
Blackfield
17:44
Абсурд чистой воды. Причем тут многие и рестораны? Вы думаете многие побегут,если в ресторане,куда они все время ходили по наглости цену на еду в 2 раза поднимут все прям туда в очередь будут вставать...
Наблюдается рекордное подорожание видеокарт NVIDIA – флагман GeForce RTX 2080 Ti уже стоит 1 700 долларов и выше
Вячеслав Украинцев
17:44
Тяжелый случай, стеб = радость неудачам. Сразу видно забитого человека, от безобидных шуток начинает гореть.
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
gunt3er
17:43
Бывает бьёт, если цангу неподходящую поставить. Но там набор разных диаметров в комплекте под разные нужды. Подобрал подходящую и так даже нормально пилит. Покупал в российском магазине, не у китайцев...
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
Timur Aydarovich
17:42
3мм термопрокладки, особенно на корпусах катушек индуктивности - вообще топчик (нет). Отдельный маленький радиатор для VRM, накрытый 3мм прокладкой, мещающей хоть какому-то его продуву, и контактирующ...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
Strain
17:41
огромное спасибо АМД,что обозначилась!Ждём конкуренцию на платформах с ддр5 и пси-е4.пока только лирика.победить скай(2015),пол проблемы.
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем