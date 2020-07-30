На недавней квартальной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) признался, что дальнейшему распространению электромобилей на рынке мешают как отсутствие прогресса в удельной ёмкости тяговых батарей, так и их относительно высокая стоимость. Бороться с обеими проблемами Tesla намерена самым решительным образом, но сама компания о своих планах на этот счёт подробнее расскажет на специальном сентябрьском мероприятии.

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Давний, но теперь уже не единственный партнёр Tesla по производству тяговых батарей, японская компания Panasonic, на своей отчётной конференции поделилась собственными соображениями о дальнейшем совершенствовании технологий производства аккумуляторных ячеек типа 2170, которые используются в тяговых батареях электромобилей указанной выше американской марки. Об откровениях представителей Panasonic поведал сайт Reuters.

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Источник изображения: Reuters

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За пять последующих лет Panasonic рассчитывает увеличить ёмкость ячеек типоразмера 2170 на 20%. Через два или три года будет налажен массовый выпуск аккумуляторов, катоды которых не будут содержать кобальта. Panasonic уже удалось снизить содержание этого элемента до уровня менее 5%, но полный отказ от использования кобальта потребует экспериментов с поисками формулы, обеспечивающей стабильность электрохимических и тепловых свойств элемента питания.

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Известно, что для производства электромобилей Tesla на китайском предприятии используются элементы, сочетающие литий с фосфатом железа (LFP). Такие аккумуляторы поставляет китайская компания CATL. Избегая упоминания имени конкурента, Panasonic заявляет, что LFP-аккумуляторы имеют плотность хранения заряда, которая в два с лишним раза ниже, чем у её ячеек на базе катода с сочетанием никеля, кобальта и алюминия. Руководителя Tesla это совершенно не смущает, он обещает, что версии электромобилей на базе LFP-батарей смогут проезжать на одном заряде свыше 400 км.