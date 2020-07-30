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AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh

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В специальном разделе сайта AMD для партнёров уже появились методические пособия для продавцов, относящиеся к недавно представленным настольным версиям гибридных процессоров Renoir. Начнём с того, что компания называет их первыми настольными 7-нм процессорами со встроенной графикой.

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Источник изображения: ITmedia

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У конкурента подобных предложений нет, поэтому с этим утверждением не поспоришь. AMD интересно описывает потенциального покупателя настольных версий Renoir – это некие потребители, которым нужна производительность на уровне систем для энтузиастов, но в формате готовой системы без дискретной видеокарты. При этом сама возможность установить видеокарту позже сохраняется – напомним, настольные версии Ryzen 4000G под эти нужды выделяют полноценных 16 линий PCI Express 3.0.

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Источник изображения: AMD

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Приводятся в брошюре и результаты сравнительного тестирования процессоров Ryzen 7 4700G и Core i7-9700 в пяти играх при разрешении 1080p и низких настройках качества. Преимущество процессора AMD может быть более чем двукратным, как считают маркетологи компании.

Источник изображения: AMD

Вообще, AMD назначила своим настольным процессорам Renoir соперников из числа моделей Intel семейства Coffee Lake Refresh, которые лишены свободного множителя, но оснащаются встроенной графикой, довольно ёмким кешем, предлагают сопоставимые частоты и идентичный уровень TDP.

Источник изображения: AMD

Насколько убедительны эти доводы – рассудит покупатель, а пока остаётся только ждать появления данных процессоров продаже, поскольку их российский дебют намечен на следующий месяц. Единственное, на что не следует рассчитывать изначально, так это появление коробочных комплектаций Renoir в российских магазинах.

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amd apu socket am4 coffee lake refresh renoir
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