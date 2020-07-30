Рассказывая о секрете успеха AMD во втором квартале в интервью каналу CNBC, глава компании Лиза Су (Lisa Su) пояснила, что удачным образом сложились сразу несколько факторов, но залогом подобной динамики она назвала предшествующую долговременную работу по выпуску продуктов.

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Источник изображения: YouTube, CNBC

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В это нестабильное время мало кто берётся строить прогнозы не только на год, но и на ближайший квартал, а AMD не только сделала это, но и заявила о намерениях увеличить выручку на 32 % по сравнению с прошлым годом. Ситуация в серверном сегменте складывается благополучно, рынок ПК стабилен благодаря ноутбукам, а в игровом сегменте AMD ожидает начала нового большого цикла в связи с выходом консолей нового поколения. В отличие от квартального мероприятия, Лиза Су не стала связывать надежды на рост выручки с дискретными видеокартами. Оно и понятно – новинки дебютируют лишь в четвёртом квартале, не успев оказать существенного влияния на рынок в этом году.