Компания Palit выводит на российский рынок графические процессоры GeForce GTX 1650 SUPER с чипами семейства Turing. Производитель выпустил две новинки, которые вышли в рамках линейки GamingPro. Они называются GeForce GTX 1650 SUPER GP и GP OC.Оба графических ускорителя оборудованы 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Память соединена с ядром 128-битной шиной, а пропускная способность составляет 192 ГБ/сек. Эффективная тактовая частота равна 12 000 МГц.Новинки отличаются поддержкой технологии 0db Tech, которая активируется, когда температура GPU превышает отметку 60 градусов. Ускорители могут похвастаться бесшумной работой как при обычном использовании, так и в режиме небольшой игровой нагрузки.Новая серия видеокарт подойдёт для использования в компактных корпусах mini-ITX. Обе новинки обзавелись одним портом HDMI, парой DisplayPort и 6-пиновым разъёмом для дополнительного питания.В основе каждого графического адаптера лежит видеочип поколения Turing. Его частота в режиме Boost в видеокарте GeForce GTX 1650 SUPER GP OC составляет 1770 Гц. В ускорителе GeForce GTX 1650 SUPER GP чип трудится на частоте 1725 ГГц в Boost-режиме.Цены новинок уже известны. Стоимость GeForce GTX 1650 SUPER GP OC в России составила 14 600 рублей. Модель GeForce GTX 1650 SUPER GP оценили на 300 рублей дешевле.