Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Palit представила в России видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER GamingPro

32
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Компания Palit выводит на российский рынок графические процессоры GeForce GTX 1650 SUPER с чипами семейства Turing. Производитель выпустил две новинки, которые вышли в рамках линейки GamingPro. Они называются GeForce GTX 1650 SUPER GP и GP OC.



Оба графических ускорителя оборудованы 4 ГБ видеопамяти типа GDDR6. Память соединена с ядром 128-битной шиной, а пропускная способность составляет 192 ГБ/сек. Эффективная тактовая частота равна 12 000 МГц.

Новинки отличаются поддержкой технологии 0db Tech, которая активируется, когда температура GPU превышает отметку 60 градусов. Ускорители могут похвастаться бесшумной работой как при обычном использовании, так и в режиме небольшой игровой нагрузки.



Новая серия видеокарт подойдёт для использования в компактных корпусах mini-ITX. Обе новинки обзавелись одним портом HDMI, парой DisplayPort и 6-пиновым разъёмом для дополнительного питания.

В основе каждого графического адаптера лежит видеочип поколения Turing. Его частота в режиме Boost в видеокарте GeForce GTX 1650 SUPER GP OC составляет 1770 Гц. В ускорителе GeForce GTX 1650 SUPER GP чип трудится на частоте 1725 ГГц в Boost-режиме.



Цены новинок уже известны. Стоимость GeForce GTX 1650 SUPER GP OC в России составила 14 600 рублей. Модель GeForce GTX 1650 SUPER GP оценили на 300 рублей дешевле.
Оценитe материал
рейтинг: 2.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

palit geforce gtx 1650 super
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Panasonic обещает за пять лет разогнать ёмкость тяговых аккумуляторов на 20%
2
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
18
GeForce RTX 2080 Ti обновила модельный рекорд GPUPI v3.3 32B при помощи водоблока
1
В третьем квартале рынок смартфонов в Китае не сможет удержаться от падения
1
Помирать, так с музыкой: Huawei стал крупнейшим поставщиком смартфонов в мире
7
Palit представила в России видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER GamingPro
32
Intel Core i9-10900K на частоте 7041 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B
+
AMD увеличила расходы на разработки и исследования во втором квартале
+
Даже накопив $1,78 млрд на счетах, AMD продолжает рассчитывать на органический рост
+
На AMD отказ Apple от процессоров Intel особого впечатления не произвёл
+
AMD не считает нужным что-то менять в стратегии из-за неудач Intel
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
17 июля 2020 32
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Убираем "мыло" в Red Dead Redemption 2
39
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 1
79
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: июль 2020
6
Девять моих субъективных претензий к современным процессорам Intel Comet Lake
133
AMD подтвердила 5-нм чипы Zen 4 и поделилась другими интересными комментариями в квартальном отчёте
38
Подробный обзор системы на базе AMD, и как я "потерял" процессор. Часть 2
12
Обзор и тестирование блока питания HIPER HPB-750RGB
10
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 2060 Super Ventus GP OC
15

Сейчас обсуждают

Зю
19:30
Аппаратный HEVC и VP9 ужеет любое видеоядро на младшем Zen. Если интел этим гордится, то дела совсем плохи.
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
Зю
19:29
У вас куриная память? Мы говорили, что 4700G настолько нишевый продукт и показ силы, как и бесполезный i9-9900K, который в многопотоке сосал от любого дешёвого Zen, а для игр был лучший и дешёвый i5
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
GrozaX
19:28
)))), а что ты хотел, посмотри сколько Windows стоит)
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
MriS
19:27
У 10700 тож uhd630, разницы нет. Возможно чуть лучше будет из-за более быстрой ddr4, один фиг не играбельно.
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
GrozaX
19:25
Nvidia запускает акцию купи серию 3000 и получи Cyberpunk ultra gold edition
Подарочный набор с золотым изданием Tom Clancy’s Rainbow Six Siege получат покупатели видеокарт NVIDIA RTX и систем на их основе
Me4tatelI&gt;
19:23
это нереально потому как сейчас в такую цену продается 5700xt которая где то между 2060s 2070s бывает как 2070 а тут до 3080 да с такой ценой у нв скорее всего 3070 в лучшем случае стоить 500 баксов б...
AMD распространяет информацию о Radeon RDNA2 среди партнеров — Big Navi не станет Nvidia Killer
DiLouk
19:23
Но ведь есть 10 поколение Интел. Почему противопоставляют прошлому? Выйдет не так красиво.
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
MriS
19:22
В статье встройки сравнивают в играх, а не цп )) Где вы тут cinebenchr20 увидели ?
AMD назначила настольным процессорам Renoir соперников из семейства Coffee Lake Refresh
Сергей Андреевич
19:20
тебе лет скока школьник ?
Пять причин, по которым вам следует заменить все HDD на SSD для игрового ПК в 2020 году
Денис Синяков
19:20
Да, без модов мне это так, поглядеть минут 10 че там вышло и забыть. Не был я и в 10-ке прям в неописуемом восторге от выполнения всяких заданий, порой попросту неинтересных. А вот пощелкать тумблеры ...
Microsoft Flight Simulator предлагается в Steam по предзаказу за 4356 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем