Легендарный тайваньский оверклокер HiCookie за изучение разгонного потенциала процессора Intel Core i9-10900K взялся самым серьёзным образом. В тесте GPUPI for CPU 1B ему удалось закрепиться на третьем месте с результатом 1 минута 25,431 секунды. Соответствующая позиция была занята не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с десятью ядрами.

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Источник изображения: HWBot, HiCookie

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Процессор охлаждался жидким азотом, и на частоте 7041 МГц сохранил активность всех десяти ядер и двадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, HiCookie

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В абсолютном зачёте результат соответствует лишь 141-му месту, но в этом тесте имеет значение и количество ядер, а не только их частота, поэтому десятиядерный Core i9-10900K здесь является не самым убедительным участником состязаний.