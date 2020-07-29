AMD не считает нужным что-то менять в стратегии из-за неудач Intel
Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на квартальном отчётном мероприятии сообщила, что выручка компании от реализации клиентских процессоров достигла максимального значения за двенадцать лет, а укрепление рыночных позиций этих процессоров продолжается уже одиннадцать кварталов непрерывно.
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В какой-то степени, на этой динамике Лиза Су базировала и свой ответ на вопрос аналитиков о возможных изменениях в стратегии AMD в свете недавних неудач Intel с освоением 7-нм техпроцесса. Приоритетом для компании останется удовлетворение запросов клиентов, и с этой точки зрения ничего не изменится в ближайшие годы. Потребители, по мнению главы AMD, ценят компанию за способность своевременно выводить на рынок продукты и достигать поставленных целей по приросту быстродействия. Планы развития сформированы на несколько лет вперёд, и руководство AMD не отрицает, что для их выполнения придётся провести очень серьёзную инженерную работу.
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