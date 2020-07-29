На квартальной отчётной конференции AMD Лиза Су (Lisa Su) была вынуждена признать, что в целом очень довольна сотрудничеством с TSMC, но получать от компании 7-нм продукты в достаточном количестве не так-то просто. Пока это никак не сказывается на способности AMD удовлетворять спрос клиентов, но для сохранения такого положения вещей приходится прилагать немалые усилия.

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Источник изображения: AMD

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Спрос на продукты AMD продолжает расти, и компания вынуждена увеличивать объёмы заказываемой в производство продукции на мощностях TSMC. В текущем полугодии ассортимент 7-нм изделий AMD только увеличится: начнутся поставки настольных процессоров Ryzen 4000 семейства Vermeer, к ним присоединятся серверные процессоры Milan с аналогичной архитектурой Zen 3, появятся дискретные графические процессоры с архитектурами RDNA 2 для потребительского рынка и CDNA для серверного.