На квартальной отчётной конференции глава AMD Лиза Су (Lisa Su) использовала вполне однозначную формулировку, когда речь заходила о сроках выхода процессоров с архитектурой Zen 3 и графики с архитектурой RDNA 2 – те и другие продукты должны появиться в конце текущего года. Обратите внимание: не «до конца года», а «в конце года».

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Источник изображения: AMD

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Дополнительным пояснением стал комментарий по поводу прогнозов по динамике выручки во втором полугодии. Появление процессоров с архитектурой Zen 3 и графических решений с архитектурой RDNA 2 начнёт влиять на выручку компании в четвёртом квартале текущего года. Правда, в случае с дискретной графикой существенного влияния этот фактор достигнет только в следующем году. Лиза Су пообещала, что новые видеокарты будут представлены во всех ценовых сегментах.