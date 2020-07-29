Компания AMD не только обновила презентацию для инвесторов, но и опубликовала квартальный отчёт. Выручка увеличилась на 26% до $1,93 млрд, операционная прибыль достигла $173 млн, чистая прибыль составила $157 млн, норма прибыли в годовом сравнении увеличилась на три процентных пункта до 44%.

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Источник изображения: AMD

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Руководство AMD на квартальной отчётной конференции не стало скрывать, что успех во втором квартале во многом определяли центральные процессоры: как серверные, так и мобильные клиентские. В последнем случае выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом в два с лишним раза, достигнув рекордных величин. По количеству проданных мобильных процессоров тоже был установлен рекорд, но продажи настольных процессоров по сравнению с первым кварталом сократились. Глава компании Лиза Су (Lisa Su) объясняет это гримасами пандемии – спросом пользовались преимущественно ноутбуки.

Так или иначе, выручка от реализации клиентских процессоров во втором квартале достигла 12-летнего максимума. До этого доля компании на процессорном рынке непрерывно увеличивалась на протяжении одиннадцати кварталов, поэтому AMD подобными суммами выручки удивлена не была. Дальнейший приоритет для компании в мобильном сегменте – укреплять позиции процессоров марки в коммерческом и игровом сегментах.

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Реализация серверных компонентов принесла AMD во втором квартале 20% консолидированной выручки. Правда, благодарить за это в большей степени можно центральные, а не графические процессоры. До конца года компания начнёт поставки процессоров EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3 и ускорителей вычислений с архитектурой CDNA.

Стартовали поставки компонентов для игровых консолей Microsoft и Sony нового поколения. Этим вызвано и снижение нормы прибыли компании на пару процентных пунктов по сравнению с первым кварталом. Компенсировать это могли увеличившиеся объёмы поставок серверных процессоров, но лишь отчасти.

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В настольном сегменте количество проданных процессоров сократилось, но это совершенно нормально для второго квартала, как считает руководство компании. Средняя цена реализации настольных процессоров стала выше, поэтому выручка смогла увеличиться на падающих объёмах продаж. Настольные процессоры Ryzen с архитектурой Zen 3 обещаны к концу текущего года.

Настольная графика AMD успехами во втором квартале похвастать не могла, но мобильные продукты продавались неплохо, включая и новейшие решения с архитектурой RDNA. Лиза Су в очередной раз пообещала, что семейство видеокарт с архитектурой RDNA 2 будет покрывать все ценовые ниши, а первые его представители, включая флагманский «Big Navi», выйдут к концу текущего года.

AMD смогла порадовать инвесторов благоприятным прогнозом как на третий квартал, так и на весь фискальный год. Годовая выручка компании должна увеличиться на 32%, а норма прибыли может достичь 45%. Надежды на относительную финансовую стабильность в AMD связывают с мобильными и серверными центральными процессорами, а также с игровыми консолями и новыми графическими продуктами поколения Navi 2X.