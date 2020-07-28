К следующему году AMD может почти полностью утратить зависимость от GlobalFoundries
Эксперты Wedbush Securities со страниц сайта EE Times поясняют, что сейчас около половины выручки, получаемой AMD, генерируется продукцией, выпускаемой на конвейере TSMC. С 2019 года AMD номинально никак не связана с точки зрения капитала и управления с GlobalFoundries, а существующее между компаниями соглашение обязывает AMD покупать у подрядчика минимальное количество кремниевых пластин только до 2021 года включительно. Поставки кремниевых пластин с компонентами AMD компания GlobalFoundries может осуществлять до 2024 года, но у покупателя уже не будет обязательств по приобретению минимального количества пластин.
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Специалисты Wedbush считают, что уже после 2021 года AMD почти полностью откажется от услуг GlobalFoundries. Напомним, что последняя отказалась от намерений осваивать 7-нм технологию, и теперь пытается усовершенствовать свой 12-нм техпроцесс. Располагая производственными мощностями на территории США и благосклонностью местных властей, GlobalFoundries всё сильнее углубляется в сектор компонентов для оборонной промышленности. Возможно, в таких условиях связанный с AMD бизнес для неё уже не так важен.
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