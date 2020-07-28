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К следующему году AMD может почти полностью утратить зависимость от GlobalFoundries

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Эксперты Wedbush Securities со страниц сайта EE Times поясняют, что сейчас около половины выручки, получаемой AMD, генерируется продукцией, выпускаемой на конвейере TSMC. С 2019 года AMD номинально никак не связана с точки зрения капитала и управления с GlobalFoundries, а существующее между компаниями соглашение обязывает AMD покупать у подрядчика минимальное количество кремниевых пластин только до 2021 года включительно. Поставки кремниевых пластин с компонентами AMD компания GlobalFoundries может осуществлять до 2024 года, но у покупателя уже не будет обязательств по приобретению минимального количества пластин.

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Источник изображения: EE Times

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Специалисты Wedbush считают, что уже после 2021 года AMD почти полностью откажется от услуг GlobalFoundries. Напомним, что последняя отказалась от намерений осваивать 7-нм технологию, и теперь пытается усовершенствовать свой 12-нм техпроцесс. Располагая производственными мощностями на территории США и благосклонностью местных властей, GlobalFoundries всё сильнее углубляется в сектор компонентов для оборонной промышленности. Возможно, в таких условиях связанный с AMD бизнес для неё уже не так важен.

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Теги

amd литографическое производство полупроводники tsmc globalfoundries
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