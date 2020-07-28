Эксперты Wedbush Securities со страниц сайта EE Times поясняют, что сейчас около половины выручки, получаемой AMD, генерируется продукцией, выпускаемой на конвейере TSMC. С 2019 года AMD номинально никак не связана с точки зрения капитала и управления с GlobalFoundries, а существующее между компаниями соглашение обязывает AMD покупать у подрядчика минимальное количество кремниевых пластин только до 2021 года включительно. Поставки кремниевых пластин с компонентами AMD компания GlobalFoundries может осуществлять до 2024 года, но у покупателя уже не будет обязательств по приобретению минимального количества пластин.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: EE Times

реклама

Специалисты Wedbush считают, что уже после 2021 года AMD почти полностью откажется от услуг GlobalFoundries. Напомним, что последняя отказалась от намерений осваивать 7-нм технологию, и теперь пытается усовершенствовать свой 12-нм техпроцесс. Располагая производственными мощностями на территории США и благосклонностью местных властей, GlobalFoundries всё сильнее углубляется в сектор компонентов для оборонной промышленности. Возможно, в таких условиях связанный с AMD бизнес для неё уже не так важен.