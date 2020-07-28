Intel не доверит TSMC выпуск собственных центральных процессоров
Вчера китайские источники довольно активно обсуждали возможность размещения компанией Intel заказов на выпуск 6-нм графических процессоров силами компании TSMC, а популярный канал AdoredTV решил добавить собственной информации по поводу новой производственной доктрины Intel. Компания и ранее упорно оберегала производство своих центральных процессоров от передачи на аутсорсинг, а в условиях задержки с освоением 7-нм технологии не рискнёт пренебречь этим принципом с ещё большей категоричностью, как утверждает источник.
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Сообщается, что недавно покинувший Intel специалист по процессорным архитектурам Джим Келлер (Jim Keller) настаивал на передаче TSMC права выпускать центральные процессоры Intel, но его точка зрения не совпадала с убеждениями Венкаты Рендучинталы (Venkata Renduchintala), которому в результате кадровых изменений в руководстве компании тоже предстоит её покинуть после третьего августа. В общем, стороны конфликта оставили Intel у разбитого корыта.
По словам первоисточника, Intel и теперь не собирается доверять выпуск центральных процессоров компании TSMC. Речь может идти только о сотрудничестве в сфере выпуска чипсетов и графических процессоров. Об этом можно догадаться и по новым срокам ожидаемой доступности первых 7-нм продуктов Intel. Ускоритель вычислений Ponte Vecchio на базе 7-нм графического процессора с многокристальной пространственной компоновкой Foveros по-прежнему должен выйти в конце 2021 года или начале 2022 года. Intel лишь добавит один кристалл из его состава к числу тех, что будут выпускаться на стороне.
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Центральные же процессоры Intel, выпущенные по 7-нм технологии, появятся не ранее начала 2023 года в потребительском сегменте, и не ранее первой половины 2023 года в серверном. Всё указывает на то, что эти процессоры Intel по-прежнему надеется выпускать собственными силами.
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