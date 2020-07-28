Ещё на прошлой неделе, когда Intel призналась в неспособности освоить 7-нм техпроцесс в намеченные сроки, нашлись отраслевые эксперты, которые заявили, что даже при наличии у компании острой потребности в увеличении объёмов выпуска компонентов «на стороне», TSMC специально под этого клиента строить новые предприятия не будет. Эту точку зрения разделяют и традиционные отраслевые источники, опрошенные ресурсом DigiTimes.

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Источник изображения: TSMC

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По словам источников, TSMC не рассматривает заказы Intel в качестве долгосрочных, а потому не готова вкладываться в расширение производственных мощностей ради нужд процессорного гиганта. Судя по недавней реструктуризации, сама Intel рассчитывает освоить не только 7-нм, но и 5-нм техпроцесс. Ответственные лица за выполнение этой задачи уже назначены.