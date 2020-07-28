До сих пор сотрудничество Intel и Samsung в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов не особо афишировалось, в прессу просачивались только слухи о намерениях корейского подрядчика наладить для Intel выпуск либо кристаллов для центральных процессоров, либо чипсетов. На прошлой неделе стало понятно, что Intel придётся заказывать на стороне больше изделий, и TSMC с таким наплывом заказов просто не справится. Как отмечает Reuters, на этом фоне выросли в цене акции Samsung.

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Источник изображения: Reuters

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Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics на бирже выросла на 5,8%, достигнув пятимесячного максимума. Вероятность привлечения Samsung к производству компонентов Intel обсуждают аналитики Nomura. Пока корейская компания не так много зарабатывает на контрактном производстве, но доля профильных доходов будет увеличиваться. До 2030 года Samsung рассчитывает вложить в расширение этого вида деятельности не менее $111 млрд, хотя часть средств будет направлена и на развитие производства для собственных нужд.