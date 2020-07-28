Инвесторы ожидают, что Samsung тоже получит заказы Intel
До сих пор сотрудничество Intel и Samsung в сфере контрактного производства полупроводниковых компонентов не особо афишировалось, в прессу просачивались только слухи о намерениях корейского подрядчика наладить для Intel выпуск либо кристаллов для центральных процессоров, либо чипсетов. На прошлой неделе стало понятно, что Intel придётся заказывать на стороне больше изделий, и TSMC с таким наплывом заказов просто не справится. Как отмечает Reuters, на этом фоне выросли в цене акции Samsung.
реклама
реклама
Стоимость ценных бумаг Samsung Electronics на бирже выросла на 5,8%, достигнув пятимесячного максимума. Вероятность привлечения Samsung к производству компонентов Intel обсуждают аналитики Nomura. Пока корейская компания не так много зарабатывает на контрактном производстве, но доля профильных доходов будет увеличиваться. До 2030 года Samsung рассчитывает вложить в расширение этого вида деятельности не менее $111 млрд, хотя часть средств будет направлена и на развитие производства для собственных нужд.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила