Intel расширила ассортимент процессоров Celeron семейства Comet Lake
В былые годы, когда ценовые методы конкуренции были для Intel актуальны, 27 июля компания традиционно снижала цены на процессоры, у которых к осени должны появиться преемники. Времена изменились, и вчерашнее обновление прайс-листа Intel принесло лишь расширение ассортимента моделей. Помимо десятиядерного Core i9-10850K, в этом документе прописались три новых процессора Celeron поколения Comet Lake.
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По сравнению с предшественниками, они увеличили частоты на 100 МГц и объём кеша на 2 Мбайт, а вот цена осталась на прежнем уровне. По сути, компания подарила новым клиентам этот прирост частоты и дополнительный кеш. Либо лишила желающих сэкономить на частоте и объёме кеша возможности купить более зрелые модели по сниженной цене. На эту ценовую политику можно смотреть по-разному.
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