Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel может столкнуться с судебным иском из-за задержки с 7-нм техпроцессом

1
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Было бы странно, если на неудаче Intel с освоением 7-нм технологии не попытались заработать предприимчивые юристы, и соответствующая инициатива была объявлена адвокатской конторой Hagens Berman. Юристы собираются предъявить Intel иск о намеренном сокрытии информации о проблемах с 7-нм технологией, а также распространении данных, целенаправленно вводящих инвесторов в заблуждение.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Источник изображения: Shutterstock

реклама

Логика проста: только в пятницу акции Intel упали в цене на 16,5%, в понедельник курс продолжил снижение на пару процентов, а ведь до объявления результатов квартала ничто не предвещало беды. До двадцать третьего июля компания выражала уверенность в способности представить свой первый 7-нм продукт до конца 2021 года, а затем менять технологические нормы раз в два или два с половиной года. Доверие инвесторов было подорвано, акции обрушились после откровений о задержке с освоением 7-нм технологии.

Адвокаты хотят доказать, что Intel специально скрывала всю правду о положении дел с освоением 7-нм технологии. Они даже призывают лиц, обладающих вескими доказательствами, обратиться к ним за юридической поддержкой. В США информаторам такого рода гарантируется до 30% вознаграждения от суммы иска в случае его удовлетворения судебными органами. Правда, и доказательства должны быть неопровержимыми, и решение суда неоспоримым.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel литографическое производство
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Intel расширила ассортимент процессоров Celeron семейства Comet Lake
+
Intel может столкнуться с судебным иском из-за задержки с 7-нм техпроцессом
1
У войны Intel за новые техпроцессы будет женское лицо
1
Полный отказ Intel от выпуска процессоров увеличит спрос на контрактные услуги на 20%
+
Россиянин отличился в разгоне связки Core i9-10900K и Radeon RX 570
13
Cubot X30 поступил в продажу по привлекательной цене
3
Снижение расходов на разработки Intel достигнуто выводом модемного бизнеса
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 40
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 91
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 27
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 70

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
252
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
42
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть первая
8
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
34
Дешёвый 3D принтер JG Maker с AlIExpress, с которым справится даже новичок - обзор и простая сборка
4
Ghost of Tsushima: рецензия
14
Моя подборка лучших процессоров для покупки в 2020 году
14

Сейчас обсуждают

RussianNeoguy
08:00
Ребят, когда вы уже поймете, что АМД/АТИ с начала 90х занимаются аепаловом своих фанаток. Еще со времен 4х86, 5х86 и К6 не приемлю продукцию красных. Было катастрофическое отставание по блокам FPU от ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Валера Степченков
07:57
Сразу видно автор сочиняет отсебячину у меня ряженка 1600х, не дорогая фаталити б350 мать работает все на стоке кроме памяти. Память самсунг 2333 разогнана до 3к ни одна игра ещё не загрузила проц до...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Я - Константин
07:57
и такое же гуано как у штеуд ? спасибо этого не надо
AMD Ryzen 7 PRO 4750G без дискретной видеокарты справился с GTA V и Death Stranding на высоких настройках
[Alex_T]
07:57
Техноблоггер ведь) Но даже не смог определить, из-за чего бсодит комп. Смешно
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Alex pwnz
07:56
Поздравляю с пробуждением.
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Александр Дедок
07:56
Gigabyte B450M DS3H - гумно и палки? 5300 рублей. Aнвлогичная по характеристикам на сокет 1200 Intel b460M DS3H - 7200 рублей так она ещё и память поддерживает с частотой до 2666 только если брать вс...
Intel официально представила десятиядерный десктопный процессор Core i9-10850K
Я - Константин
07:55
у AMD на рекламе девушка покрасивее, хоть и рисованная, как говорил Туполев "некрасивые самолёты не летают" ... тут как так же ... толерастия до добра не доводит ;)
У войны Intel за новые техпроцессы будет женское лицо
Vlad Pupkin
07:55
Поддерживаю статью , очень много сожалеют о покупке АМД , все из за кривости их софтопилов ! Последнее что у меня было это FX8350 и плата АМ3+ ,успешно сдыхался этот глюконат замучал за год ! Перешол ...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Isa Asi
07:54
У меня 3500х несколько раз снимал кулер чтоб Биос сбросить и проц не намазав обратно ставил кулер температура держится 55-65 и не каких сбоев системе После разгона приходилось вынимать проц чтоб Биос...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Alex pwnz
07:54
после АМД покупки такую дают бесплатно на кассе...
Шесть причин, по которым я больше никогда не куплю процессор от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем