Intel может столкнуться с судебным иском из-за задержки с 7-нм техпроцессом
Было бы странно, если на неудаче Intel с освоением 7-нм технологии не попытались заработать предприимчивые юристы, и соответствующая инициатива была объявлена адвокатской конторой Hagens Berman. Юристы собираются предъявить Intel иск о намеренном сокрытии информации о проблемах с 7-нм технологией, а также распространении данных, целенаправленно вводящих инвесторов в заблуждение.
реклама
реклама
Логика проста: только в пятницу акции Intel упали в цене на 16,5%, в понедельник курс продолжил снижение на пару процентов, а ведь до объявления результатов квартала ничто не предвещало беды. До двадцать третьего июля компания выражала уверенность в способности представить свой первый 7-нм продукт до конца 2021 года, а затем менять технологические нормы раз в два или два с половиной года. Доверие инвесторов было подорвано, акции обрушились после откровений о задержке с освоением 7-нм технологии.
Адвокаты хотят доказать, что Intel специально скрывала всю правду о положении дел с освоением 7-нм технологии. Они даже призывают лиц, обладающих вескими доказательствами, обратиться к ним за юридической поддержкой. В США информаторам такого рода гарантируется до 30% вознаграждения от суммы иска в случае его удовлетворения судебными органами. Правда, и доказательства должны быть неопровержимыми, и решение суда неоспоримым.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила