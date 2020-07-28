Публичное покаяние главы Intel в неудачах с освоением 7-нм технологии сопровождалось признанием личной вины, а потому кадровые решения не могли не последовать за этим актом самобичевания. Пресс-релиз Intel сообщил, что курировавший освоение новых литографических технологий Венката Рендучинтала (Venkata Renduchintala) в статусе директора компании по разработкам лишится своего поста третьего августа. Монолитное подразделение, которым он руководил, будет раздроблено на пять частей, и каждая будет находиться в прямом подчинении у генерального директора Intel Роберта Суона (Robert Swan).

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Источник изображения: Intel

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Руководить освоением новых технологий будет доктор Энн Келлехер (Ann Kelleher), которая до этого курировала внедрение 10-нм технологии на производстве и экспансию объёмов выпуска. Ей же будет поручено и освоение 7-нм и 5-нм технологий, так что Intel ещё рано списывать в плане технологической конкуренции. Посильную помощь доктору Келлехер будет до конца года оказывать Майк Мэйберри (Mike Mayberry) – ветеран с 36-летним опытом работы в Intel, который готовится уйти на пенсию. Производственным направлением вместо Келлехер займётся Кейван Эсфарджани (Keyvan Esfarjani), который до этого руководил группой по выпуску твердотельной памяти.

Intel также предстоит определить руководителя на направление разработок, а Раджа Кодури (Raja Koduri) свой пост в результате преобразований сохранил, он продолжит курировать вопросы разработки архитектур, программного обеспечения и графических решений. Возможность продолжить работу в прежней должности предоставили и «главному снабженцу» Рандиру Такуру (Randhir Thakur).