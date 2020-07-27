Полный отказ Intel от выпуска процессоров увеличит спрос на контрактные услуги на 20%
В девяностые годы прошлого века основатель AMD Джерри Сандерс (Jerry Sanders III) позволил себе высказаться о том, что только «настоящие мужчины владеют собственными предприятиями». В исторической перспективе подобная самоуверенность сыграла с AMD злую шутку, поскольку преемники Сандерса в итоге приняли решение отказаться от выпуска процессоров собственными силами. Весной 2009 года производственные мощности AMD перешли под контроль созданной на деньги арабских инвесторов компании GlobalFoundries.
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По мнению некоторых экспертов, время неумолимо приближает к принятию подобного решения и корпорацию Intel. Увеличение доли продуктов, выпускаемых силами подрядчиков – лишь первый шаг, как считают сторонники этой идеи. Эксперты Bernstein Research определили, что в случае полного отказа Intel от самостоятельного выпуска продукции рынок контрактных услуг увеличит свою ёмкость на 20%.
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Уже сейчас, когда Intel будет полагаться на TSMC только частично, ёмкость рынка для последней вырастет до $20 млрд в год, и компания может столкнуться с дефицитом производственных мощностей. Ресурс DigiTimes считает, что основной спрос со стороны Intel сосредоточится в сегменте литографических технологий TSMC, подразумевающих использование EUV. Сможет ли Intel при этом развивать собственную EUV-литографию, не уточняется. Сперва компания много вкладывала в производителя EUV-сканеров ASML, потом объявила о намерениях внедрить EUV в рамках 7-нм технологии, но последние известия о проблемах в этой области заставляют задуматься о направлении дальнейшего развития собственного производства Intel.
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