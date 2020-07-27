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Снижение расходов на разработки Intel достигнуто выводом модемного бизнеса

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Одной из главных целей, которую преследовала сделка Intel по продаже бизнеса, связанного с разработкой 5G-модемов для смартфонов, было сокращение текущих расходов, поскольку даже сумма, полученная от Apple по условиям сделки, всех расходов продавца не покрывала. Задачей была минимизация операционных расходов на этом направлении. Самое интересное, что результаты этой оптимизации уже видны в квартальном отчёте Intel по форме 10-Q, опубликованном на сайте компании.

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Источник изображения: Intel

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На первый взгляд, Intel во втором квартале просто уменьшила расходы на разработки и исследования как в абсолютном выражении, так и в показателях доли от выручки, с 20,8% до 17%.

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Источник изображения: Intel

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Структура изменений показывает, что сокращение расходов достигнуто преимущественно экономией на разработке модемов для смартфонов, поскольку этот бизнес теперь перешёл под контроль Apple. На направлении ПК и центров обработки данных расходы на разработки наоборот были увеличены, как и в сфере литографии. Не забыты и премии для особо отличившихся специалистов, которые тоже увеличивают сумму профильных расходов компании.

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