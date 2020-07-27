Увеличение объёмов выпуска 10-нм продукции влетело Intel в копеечку
На квартальном отчётном мероприятии представители Intel уже заявляли, что компания увеличила план производства 10-нм продуктов на текущий год на 20% по сравнению с январём, и это изменение в данный момент неблагоприятно влияет на норму прибыли из-за возросших расходов. Фактически, норма прибыли компании упала до 11-летнего минимума, хотя назвать её скромной всё равно нельзя – 53% в среднем по всем видам деятельности Intel.
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Форма отчётности 10-Q содержит некоторые дополнительные сведения о влиянии темпов экспансии 10-нм техпроцесса на размер операционной прибыли. Во втором квартале профильные расходы Intel выросли на $1,665 млрд, операционная прибыль не превысила $2,842 млрд.
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В совокупности с начала текущего года на увеличение объёмов выпуска 10-нм продукции пришлось потратить не менее $1,71 млрд. Кстати, это не помешало Intel увеличить операционную прибыль в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Скорее всего, выручка от реализации серверных и мобильных компонентов с запасом компенсировала возросшие расходы на выпуск 10-нм продукции. То, что некоторые потребители «до сих пор не видели» 10-нм изделий Intel, вполне объяснимо: мобильные процессоры Ice Lake и Lakefield пока не очень распространены, Tiger Lake ещё не представлены, а компоненты для базовых станций семейства Snow Ridge тоже к потребительскому сегменту не относятся. Они во втором квартале тоже пользовались повышенным спросом, что и вынудило Intel увеличить объёмы выпуска.
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