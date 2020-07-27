Квартальный отчёт по форме 10-Q позволяет выявить глубинные тенденции, которые наблюдались в бизнесе Intel во втором квартале этого года. Как уже отмечалось ранее, объёмы реализации настольных компонентов в годовом сравнении сократились на 14%, компания склонна винить в этом пандемию, которая сместила спрос в сторону ноутбуков. Последняя категория товаров позволила компенсировать падение спроса в настольном сегменте, но если рассматривать динамику изменения выручки отдельно, то в абсолютном выражении падение было существенным.

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Источник изображения: Intel

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Снижение объёмов реализации настольных компонентов во втором квартале уменьшило выручку Intel на $460 млн, как сообщается в квартальной отчётности компании. Повышение средней цены реализации настольных процессоров лишь слегка компенсировало эту тенденцию, на $61 млн.

В сегменте ноутбуков росли как объёмы реализации (+9%), так и средние цены (+5%), что позволило увеличить связанную выручку на $434 млн и $274 млн соответственно. Сопутствующие продукты принесли ещё на $346 млн больше, чем годом ранее, поэтому совокупная выручка клиентского подразделения Intel смогла увеличиться на $655 млн, хотя без провала на настольном направлении она смогла бы продвинуться ещё дальше.