Компоненты для ноутбуков принесли Intel почти 30% выручки во втором квартале
Во втором квартале выручка Intel сильнее всего выросла на серверном направлении, но если говорить о клиентском, то её двигали вверх продажи компонентов для ноутбуков. В квартальном отчёте по форме 10-Q компания делится подробностями о структуре своей выручки. Можно понять, что 29,6% консолидированной выручки Intel во втором квартале определяли именно компоненты для ноутбуков.
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Эта доля не особо изменилась по сравнению с прошлыми периодами, но причиной такой мнимой стабильности является именно рост выручки на серверном направлении. Если сравнить с выручкой на настольном направлении, то от реализации компонентов для ноутбуков Intel получает в два с половиной раза больше средств. Ещё год назад эта разница не превышала 1,85 раза. Пандемия помогла как увеличить спрос на ноутбуки, так и снизить спрос на настольные ПК. Во втором квартале объёмы поставок настольных компонентов Intel снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам Intel, оживления в настольном сегменте не следует ожидать до конца текущего года, а вот ноутбуки в третьем квартале продолжат пользоваться стабильным спросом.
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