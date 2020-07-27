Японские блогеры в это трудное для всех авторов новостей время недели обсуждают довольно интересный информационный повод: китайским энтузиастам в руки попали инженерные образцы 14-нм серверных процессоров Cooper Lake в исполнении LGA 4189. Рассматриваемая ревизия процессоров так и не добралась до стадии серийного производства, поскольку Intel позже решила не «подселять» их к 10-нм Ice Lake-SP, которые выйдут к концу текущего года.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Уникальность снимков экрана, сделанных с китайского видеоролика, заключается ещё и в том, что авторы смогли снять крышку с инженерного образца Cooper Lake. Под ней был обнаружен термоинтерфейс, визуально напоминающий припой.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_US

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Пока сложно сказать, получат ли припой под крышкой все процессоры Intel в исполнении LGA 4189, и достанется ли он процессорам Cooper Lake-AP, которые не были упразднены, в отличие от Cooper Lake-SP. По косвенным признакам в виде маркировки инженерного образца можно судить, что на видео фигурирует процессор с 20 ядрами и 40 потоками с номинальной частотой 2.2 ГГц. Выпущен конкретный экземпляр был ещё год назад, когда Intel не была готова пересмотреть предназначение процессоров Cooper Lake.