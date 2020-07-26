Канадскому энтузиасту saltycroissant удалось собрать гармоничную с точки зрения ценителей продукции AMD систему: новый процессор Ryzen 9 3900XT уживался в ней с видеокартой Radeon RX 5700 XT. Оба ключевых компонента использовали жидкостное охлаждение, но в усиленном варианте, поскольку сама жидкость в системе тоже дополнительно охлаждалась. На одном из фото виднеется воздуховод, по которому к вентиляторам наверняка подавался холодный воздух.

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Источник изображения: HWBot, saltycroissant

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Все эти ухищрения позволили автору эксперимента разогнать видеокарту Radeon RX 5700 XT до 2281/15880 МГц. Центральный процессор Ryzen 9 3900XT серии Matisse Refresh разогнался до частоты 4641 МГц с сохранением активности всех 12 ядер и 24 потоков.

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Источник изображения: HWBot, saltycroissant

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Этого хватило, чтобы набрать 11 557 баллов в 3DMark Time Spy и установить модельный рекорд среди видеокарт Radeon RX 5700 XT.