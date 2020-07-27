Cubot X30 поступил в продажу по привлекательной цене
Компания Cubot в этом году анонсировала свой новый смартфон с пятью камерами на тыльной панели. Он называется Cubot X30. 27 июля 2020 года новинка производителя поступает в продажу на китайской торговой онлайн-площадке AliExpress.
Новинка предлагается в двух модификациях памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ, а оперативки предусмотрено 8 ГБ в топовой конфигурации. Цена составляет 170 долларов до 1 августа 2020 года. Стоимость начальной комплектации в течение пяти дней будет составлять 140 долларов. Она предполагает в два раза меньше постоянной памяти при 6 ГБ ОЗУ.
Купить смартфон Cubot X30 со скидкойНа лицевой стороне Cubot X30 установлен 6,4-дюймовый Full HD+ дисплей с круглым вырезом в левом верхнем углу. В нём расположена 32-мегапиксельная матрица селфи-камеры. Дактилоскопический сенсор как средство биометрической идентификации совмещён с клавишей питания и установлен на правом торце, поскольку использование панели IPS не позволяет разместить его под дисплеем.
На заднике обосновалась большая площадка в вертикальной ориентации, которая содержит вспышку и пять оптических модулей. Разрешение ультраширокоугольного и широкоугольного составляет 16 Мп и 48 Мп соответственно. Последний получил датчик изображения Samsung S5KGM1. В камере также есть сенсор ToF, 2-мегапиксельная матрица глубины и 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки.
Cubot X30 оснащается 12-нанометровой однокристальной системой Helio P60 от MediaTek. Чипсет работает на пиковой частоте 2,0 ГГц. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мА*ч. Программной платформой выступила ОС Android 10 без дополнительных программных оболочек.
Ещё раз напомним, что с 27 июля по 1 августа 2020 года смартфон можно купить на AliExpress по скидке. Стоимость Cubot X30 в зависимости от комплектации составляет 140 долларов или 170 долларов. Количество смартфонов, доступных по акционной цене, ограничено.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила