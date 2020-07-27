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Cubot X30 поступил в продажу по привлекательной цене

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Компания Cubot в этом году анонсировала свой новый смартфон с пятью камерами на тыльной панели. Он называется Cubot X30. 27 июля 2020 года новинка производителя поступает в продажу на китайской торговой онлайн-площадке AliExpress.



Новинка предлагается в двух модификациях памяти. Накопитель имеет вместимость 256 ГБ, а оперативки предусмотрено 8 ГБ в топовой конфигурации. Цена составляет 170 долларов до 1 августа 2020 года. Стоимость начальной комплектации в течение пяти дней будет составлять 140 долларов. Она предполагает в два раза меньше постоянной памяти при 6 ГБ ОЗУ.

Купить смартфон Cubot X30 со скидкой

На лицевой стороне Cubot X30 установлен 6,4-дюймовый Full HD+ дисплей с круглым вырезом в левом верхнем углу. В нём расположена 32-мегапиксельная матрица селфи-камеры. Дактилоскопический сенсор как средство биометрической идентификации совмещён с клавишей питания и установлен на правом торце, поскольку использование панели IPS не позволяет разместить его под дисплеем.



На заднике обосновалась большая площадка в вертикальной ориентации, которая содержит вспышку и пять оптических модулей. Разрешение ультраширокоугольного и широкоугольного составляет 16 Мп и 48 Мп соответственно. Последний получил датчик изображения Samsung S5KGM1. В камере также есть сенсор ToF, 2-мегапиксельная матрица глубины и 5-мегапиксельный модуль для макросъёмки.

Cubot X30 оснащается 12-нанометровой однокристальной системой Helio P60 от MediaTek. Чипсет работает на пиковой частоте 2,0 ГГц. Подсистема питания представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мА*ч. Программной платформой выступила ОС Android 10 без дополнительных программных оболочек.



Ещё раз напомним, что с 27 июля по 1 августа 2020 года смартфон можно купить на AliExpress по скидке. Стоимость Cubot X30 в зависимости от комплектации составляет 140 долларов или 170 долларов. Количество смартфонов, доступных по акционной цене, ограничено.
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