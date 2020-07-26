На август у Intel были запланированы какие-то откровения о графике Xe
Первоначально обратиться этим утром к странице графического подразделения Intel в Twitter нас заставила публикация сайта VideoCardz, который упоминал «исчезнувший твит». По словам источника, накануне Intel пообещала через 20 дней поделиться подробностями о графике семейства Intel Xe, но потом удалила эту запись.
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Напомним, что в семейство Intel Xe войдёт как дискретная графика типа DG1, так и интегрированная, которую можно будет обнаружить в дебютирующих в сентябре мобильных 10-нм процессорах Tiger Lake. Возможно, разговор должен был идти именно о последних. Кроме того, в мобильном сегменте дискретная графика DG1 тоже должна дебютировать в этом году, и образцы в виде плат расширения для настольных процессоров уже несколько месяцев эксплуатируются разработчиками. В серийном исполнении видеочип должен распаиваться непосредственно на материнскую плату ноутбука. Возможно, Intel в августе готовится рассказать об одном из этих графических решений, либо сразу об обоих.
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