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Процессоры с новой карикатуры Intel поразительно похожи на AMD Ryzen

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Кампания с использованием карикатур на страничке графического подразделения Intel в Twitter набирает обороты, новый «шедевр» подзабытого жанра демонстрирует детскую комнату, в которой «подрастающий процессор» выслушивает советы одного из своих «родителей». Взрослый процессор убеждает своё чадо, что оно со временем научится следовать инструкциям.

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Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

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Стены в детской комнате увешаны портретами основателей корпорации Intel, имеется график с изображением закона Мура, но сами процессоры на иллюстрации поразительно напоминают 7-нм процессоры AMD Ryzen поколения Matisse. Во всяком случае, они состоят из чиплетов, которые скомпонованы схожим образом. Художник лишь добавил небольшую асимметрию для приличия. Схожесть образов с процессорами конкурента отметили и подписчики Intel в Twitter.

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