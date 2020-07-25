Поставив полтора года назад цель преодолеть к середине текущего года планку в 10% рынка центральных процессоров для серверного применения, компания AMD в дальнейшем избегала подобных заявлений в отношении будущих периодов. Квартальный отчёт AMD будет опубликован на следующей неделе, а пока сторонние источники пытаются найти следы проблем с экспансией процессоров EPYC в серверном сегменте.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, экспансия процессоров поколения Rome, по словам представителей крупнейшего китайского производителя серверного оборудования Inspur, оказалась не такой быстрой, как ожидалось. Во-вторых, свои серверы на базе процессоров новейшего поколения Milan с архитектурой Zen 3 китайский гигант начнёт распространять не в первом квартале следующего года, а во второй половине. Предполагается, что свои коррективы внесла пандемия, и рыночный успех процессоров AMD EPYC оказался не таким убедительным.

Вчерашние заявления руководства Intel тоже позволили понять, что компания не так уж озабочена конкурентным давлением со стороны AMD. Возможно, сказывается присущий корпоративным клиентам консерватизм – многие покупатели серверных систем предпочитают в сложных условиях «не менять коней на переправе», а дождаться появления новых 10-нм процессоров Intel Xeon, стойко игнорируя имеющиеся предложения AMD. Тем более, что приберечь деньги в условиях развивающегося экономического кризиса тоже полезно. Рост объёмов реализации процессоров Xeon значительно опережал рост средних цен, что позволяет выдвинуть предположение о начале нового витка ценовых войн между Intel и AMD в этом сегменте. Так или иначе, о прогрессе AMD на рынке серверных компонентов можно будет судить к середине следующей недели, когда выйдет квартальная отчётность компании.