Начало конца: в ближайшие пять лет у Intel нет шансов догнать TSMC
Вчерашние заявления Intel об отставании в освоении 7-нм техпроцесса дали богатую пищу для размышлений, а потому весь спектр упаднических настроений к вечеру пятницы начали транслировать все отраслевые эксперты. Представители Cowen сочли нужным заявить, что Intel будет не так просто увеличить объёмы заказываемой у TSMC продукции, поскольку у последней и так нет отбоя от клиентов, которым не захочется тесниться ради удовлетворения потребностей процессорного гиганта.
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С другой стороны, склонить TSMC к строительству новых производственных линий для нужд Intel тоже будет сложно, поскольку процессорный гигант рано или поздно может пожелать восстановить «статус кво», перенеся основное производство на собственный конвейер. Специалисты Susquehanna считают, что в технологической сфере Intel не удастся догнать TSMC в ближайшие пять лет. Возможно, отставание Intel станет постоянным, и компании было бы целесообразнее продать свои предприятия TSMC, которая под нажимом американских властей уже решила закрепиться на территории США. Такой вариант развития событий считается менее вероятным, но списывать его со счетов тоже не следует.
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