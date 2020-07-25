На квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) всеми силами старался найти положительные стороны в решении заказывать больше продукции собственной разработки для выпуска сторонними компаниями, но инвесторов это не убедило. Задержка с освоением 7-нм технологии на срок от шести до двенадцати месяцев стала главной причиной падения курса акций на 16% за один день, на все положительные сигналы инвесторы уже просто не обращали внимания.

реклама

Как отмечает CNBC, в интервью одноимённому телеканалу Суон признался, что конечная вина в ситуации с задержкой 7-нм техпроцесса лежит на нём.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Bloomberg

реклама

По словам Роберта Суона, в обязанности генерального директора компании входит обеспечение ежегодного обновления ассортимента продуктов. Кстати, от таких обязательств Intel не отказывается, поскольку во второй половине 2022 года обещает представить обновлённые клиентские процессоры, ещё до появления в 2023 году первых 7-нм процессоров для клиентского сегмента. Просто теперь задача ежегодных обновлений будет решаться за счёт знакомого по 14 нм растягивания жизненного цикла одной ступени литографии.