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Под крышкой у настольных процессоров AMD Renoir припой

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Роберта Хэллока (Robert Hallock), который до июля этого года занимался маркетингом по линии настольных и мобильных процессоров AMD, недавно повысили в должности до директора по техническому маркетингу компании, и теперь он будет одновременно заниматься и продвижением видеокарт. Карьерные изменения не помешали ему со страниц Reddit пояснить интересующимся пользователям, что под крышкой настольных процессоров семейства Renoir находится припой, а не пластичный термоинтерфейс. Для сравнения, в серии Picasso припоем могла похвастать только старшая модель – Ryzen 5 3400G.

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Источник изображения: AMD

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Попутно Хэллок пояснил, что настольные версии Renoir оснащаются 24 линиями PCI Express 3.0. Из них шестнадцать используются для подключения видеокарты, четыре могут применяться как для плат расширения, так и для твердотельных накопителей. Оставшиеся четыре линии нужны для обмена информацией между процессором и набором системной логики. В мобильных конфигурациях Renoir предлагает только восемь линий PCI Express 3.0 для связи с видеокартой.

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Теги

amd apu socket am4 renoir pci express 3.0
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