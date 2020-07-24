Когда глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) на квартальной отчётной конференции пытался «подсластить пилюлю» новости о задержке перехода на 7-нм техпроцесс, он пообещал, что компания по-прежнему будет ежегодно выпускать новые семейства процессоров, даже если они продолжат использовать уже имеющуюся литографическую технологию.

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Источник изображения: Intel

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Если первые 7-нм клиентские процессоры появятся в ассортименте продукции Intel к началу 2023 года, то осенью 2022 года компания обещает представить новое семейство 10-нм процессоров. Это будет очередной Refresh, а если ориентироваться на сроки выхода Alder Lake, то речь вполне может идти о них. Напомним, что в мобильном и настольном сегментах серийные поставки процессоров Alder Lake начнутся во второй половине следующего года.