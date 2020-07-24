Intel не теряет надежды укрепить позиции в сегменте ПК
Когда главу Intel Роберта Суона (Robert Swan) на квартальной отчётной конференции спросили о конкурентных угрозах, он не стал отрицать, что во втором полугодии они усилятся, но при этом отметил, что спрос на собственные продукты компании в первом полугодии оказался выше, чем ожидалось.
реклама
реклама
Если говорить непосредственно о клиентском сегменте, где Intel всё сильнее зависит от ноутбуков, то надежды на увеличение своей доли рынка компания связывает с решением проблемы дефицита производственных мощностей. До сих пор она не могла себе позволить выпускать достаточное количество дешёвых мобильных процессоров с компактными кристаллами. Теперь эта проблема по большей части решена, именно поэтому Intel рассчитывает восстановить часть утраченных из-за дефицита моделей начального уровня позиций до конца текущего года.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила