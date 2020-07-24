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Intel не теряет надежды укрепить позиции в сегменте ПК

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Когда главу Intel Роберта Суона (Robert Swan) на квартальной отчётной конференции спросили о конкурентных угрозах, он не стал отрицать, что во втором полугодии они усилятся, но при этом отметил, что спрос на собственные продукты компании в первом полугодии оказался выше, чем ожидалось.

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Источник изображения: Intel

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Если говорить непосредственно о клиентском сегменте, где Intel всё сильнее зависит от ноутбуков, то надежды на увеличение своей доли рынка компания связывает с решением проблемы дефицита производственных мощностей. До сих пор она не могла себе позволить выпускать достаточное количество дешёвых мобильных процессоров с компактными кристаллами. Теперь эта проблема по большей части решена, именно поэтому Intel рассчитывает восстановить часть утраченных из-за дефицита моделей начального уровня позиций до конца текущего года.

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