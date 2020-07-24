Объёмы продаж настольных процессоров Intel упали на 14%
Компания Intel хоть и удостоила факт анонса процессоров Comet Lake упоминания в тексте пресс-релиза, посвящённого публикации отчётности за второй квартал, особыми успехами в настольном сегменте похвастать не могла.
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Ноутбуки и серверы, а также телекоммуникационные компоненты – вот те виды продукции Intel, которые пользовались повышенным спросом во втором квартале. В годовом сравнении компонентов для ноутбуков было продано на 9% больше, в серверном сегменте объёмы продаж выросли на 29%. Настольный сегмент демонстрировал разочаровывающую динамику по всем критериям. Объёмы продаж упали на 14% как в годовом сравнении, так и в последовательном, а средняя цена реализации увеличилась на 3% только в годовом сравнении.
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