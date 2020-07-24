Часть компонентов Intel Ponte Vecchio изначально должна была выпускаться на стороне
На квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) был вынужден признать, что избежать задержки в освоении 7-нм техпроцесса не удастся, но попытался воодушевить инвесторов и акционеров заявлениями о том, что «план Б» подразумевает активное использование многокристальной компоновки, и в случае наличия проблем с собственной литографией Intel всегда может обратиться за услугами к партнёрам.
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Сроки выпуска ускорителей Ponte Vecchio, которые должны стать первыми 7-нм продуктами компании, почти не подверглись пересмотру. Эти изделия должны появиться либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года. Роберт Суон признался, что состоящий из разнородных кристаллов ускоритель вычислений Ponte Vecchio изначально подразумевал выпуск части компонентов сторонними компаниями, а теперь Intel просто поручит подрядчику выпуск одного из тех кристаллов, который ранее собиралась выпускать самостоятельно.
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