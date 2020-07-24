На квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) был вынужден признать, что избежать задержки в освоении 7-нм техпроцесса не удастся, но попытался воодушевить инвесторов и акционеров заявлениями о том, что «план Б» подразумевает активное использование многокристальной компоновки, и в случае наличия проблем с собственной литографией Intel всегда может обратиться за услугами к партнёрам.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Источник изображения: Intel

реклама

Сроки выпуска ускорителей Ponte Vecchio, которые должны стать первыми 7-нм продуктами компании, почти не подверглись пересмотру. Эти изделия должны появиться либо в конце 2021 года, либо в начале 2022 года. Роберт Суон признался, что состоящий из разнородных кристаллов ускоритель вычислений Ponte Vecchio изначально подразумевал выпуск части компонентов сторонними компаниями, а теперь Intel просто поручит подрядчику выпуск одного из тех кристаллов, который ранее собиралась выпускать самостоятельно.