На квартальной отчётной конференции глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) намекнул на готовность компании расширить модельный ряд электромобилей как за счёт более компактного, так и более вместительного транспортных средств на электротяге.

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Источник изображения: Reuters

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Во-вторых, Маск заявил, что сдерживающим рост бизнеса Tesla фактором остаётся себестоимость тяговых аккумуляторов. Она же мешает сделать электромобили доступнее, но компания будет делать всё возможное, чтобы снижать цены. Добывающие компании Маск призвал поставлять больше никеля, которого не хватает для производства аккумуляторов. Tesla сможет устойчиво развиваться при норме прибыли в один-два процента, а весь остальной эффект от снижения себестоимости электромобилей она готова превращать в более низкие цены.