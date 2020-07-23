Илон Маск в очередной раз заявил о превосходстве искусственного интеллекта над человеческим
На страницах Seeking Alpha уже созрела стенограмма выступления Илона Маска (Elon Musk) на квартальной отчётной конференции Tesla, которая на этот раз не обошлась без резонансных эмоциональных заявлений основателя компании.
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Если своё выступление он начинал вполне миролюбиво с рассказа о том, как ранняя версия программного обеспечения для «полного автопилота» уже справляется с доставкой самого Маска из дома и на работу практически без его вмешательства, то позже речь перешла в русло оценки превосходства искусственного интеллекта над человеческим. По словам Маска, если кто-то ещё верит в обратное, то он просто не в состоянии понять, насколько глуп сам.
Конечно, воспринимать эти слова буквально не следует, поскольку Маск всего лишь хотел напомнить, что уже сейчас автоматика водит транспорт гораздо безопаснее человека, а техническая возможность обходиться без него у серийных электромобилей Tesla появится к концу текущего года. Дальше всё будет зависеть лишь от политической воли властей различных стран, которые создадут необходимую для эксплуатации робомобилей юридическую основу.
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