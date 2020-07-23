На страницах Seeking Alpha уже созрела стенограмма выступления Илона Маска (Elon Musk) на квартальной отчётной конференции Tesla, которая на этот раз не обошлась без резонансных эмоциональных заявлений основателя компании.

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Источник изображения: Reuters

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Если своё выступление он начинал вполне миролюбиво с рассказа о том, как ранняя версия программного обеспечения для «полного автопилота» уже справляется с доставкой самого Маска из дома и на работу практически без его вмешательства, то позже речь перешла в русло оценки превосходства искусственного интеллекта над человеческим. По словам Маска, если кто-то ещё верит в обратное, то он просто не в состоянии понять, насколько глуп сам.

Конечно, воспринимать эти слова буквально не следует, поскольку Маск всего лишь хотел напомнить, что уже сейчас автоматика водит транспорт гораздо безопаснее человека, а техническая возможность обходиться без него у серийных электромобилей Tesla появится к концу текущего года. Дальше всё будет зависеть лишь от политической воли властей различных стран, которые создадут необходимую для эксплуатации робомобилей юридическую основу.