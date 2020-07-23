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Другое

GeForce RTX 2080 Ti обновила рекорд Unigine Superposition на частотах 2790/16928 МГц

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Бразильский энтузиаст Rbuass в компании не особо готовых соблюдать масочный режим товарищей на этой неделе обновил модельный рекорд Unigine Superposition в категории 1080p Xtreme, набрав 13 672 балла при помощи видеокарты GeForce RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX для этого пришлось разогнать до частот 2790/16928 МГц при помощи жидкого азота, в связке с ней работал на частоте 5.2 ГГц процессор Intel Core i9-10900K, который довольствовался жидкостной системой охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Среди всех одиночных видеокарт этот результат соответствует второму месту, а в абсолютном рейтинге – пятнадцатому. Сложно сказать, смогут ли энтузиасты что-то ещё выжать из GeForce RTX 2080 Ti, прежде чем ей на смену в сентябре выйдет графическое решение поколения Ampere.

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nvidia экстремальный разгон turing geforce rtx 2080 ti
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Ничего удивительного в нот 5 нет. С самого начала было известно что он получит мяу 12 вопрос был только в Андроиде 10 а то что вышло 4 поколения так это конвейер.
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А зачем его апгрейдить?!... Новый купил, старый выкинул, лет через 5 оно никому надо не будет. Тут как с ноутами, только они стоят в 3-20 раз дороже. А со своими задачами он будет справляться на 5+.
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LazyCamel
11:52
Ну PR отдел у красных традиционно креативные. Тут в стоимость акций уже заложилась и видео карты, которую никому не показывают и процессоры, которые никому не продают. Вот как надо в уши дудеть :) И...
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
lock
11:52
У тебя есть просадки ты рядом сравни с интелом свою кукурузу.Поэтому навереное твой проц уже стоит уже меньше 100 баксов
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Александр Дороднов
11:46
Скорее всего на ПК ресурсы идут на операционную систему, которой на приставках нет.
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LazyCamel
11:45
Ну слава богу, нашли хоть один показатель приятный для красных. Так то она по всем остальным сливает синим примерно на порядок, десятичный :) Что по квартальном прибыли, что по кешу...
AMD впервые обошла Intel по стоимости акций и вошла в десятку компаний с наибольшей рыночной стоимостью
Haustmyrkr
11:44
Да, вна Усрине всегда так.
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