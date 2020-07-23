GeForce RTX 2080 Ti обновила рекорд Unigine Superposition на частотах 2790/16928 МГц
Бразильский энтузиаст Rbuass в компании не особо готовых соблюдать масочный режим товарищей на этой неделе обновил модельный рекорд Unigine Superposition в категории 1080p Xtreme, набрав 13 672 балла при помощи видеокарты GeForce RTX 2080 Ti.
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Видеокарту GeForce RTX 2080 Ti марки GALAX для этого пришлось разогнать до частот 2790/16928 МГц при помощи жидкого азота, в связке с ней работал на частоте 5.2 ГГц процессор Intel Core i9-10900K, который довольствовался жидкостной системой охлаждения.
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Среди всех одиночных видеокарт этот результат соответствует второму месту, а в абсолютном рейтинге – пятнадцатому. Сложно сказать, смогут ли энтузиасты что-то ещё выжать из GeForce RTX 2080 Ti, прежде чем ей на смену в сентябре выйдет графическое решение поколения Ampere.
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