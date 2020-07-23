О возможности появления настольных версий AMD Renoir в рознице отдельно от готовых компьютеров поступает самая противоречивая информация, но крупный американский магазин CompSource уже готов принимать заказы на поставку коробочных версий недавно представленных гибридных процессоров AMD.

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Источник изображения: CompSource

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Старшая модель, Ryzen 7 PRO 4750G, в комплектацию которой входит фирменный охладитель Wraith Stealth, оценивается магазином в $363,20.

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Источник изображения: CompSource

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На ступень ниже расположен процессор Ryzen 5 PRO 4650G за $248, а Ryzen 3 PRO 4350G оценивается в $174,45. Комплектации процессоров в блистере и их более экономичные версии серии GE пока предлагаются по аналогичным ценам, но ни одной из них нет в наличии.