Структура принадлежащих японской корпорации SoftBank активов не позволила ей пройти через острую фазу пандемии без многомиллиардных потерь, и теперь на продажу выставлены акции многих компаний, принадлежащих этому инвестору. По неофициальным данным, британский разработчик процессорных архитектур ARM, которым SoftBank владеет с 2016 года, может либо выйти на публичное размещение акций, либо найти себе нового владельца.

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Агентство Bloomberg сообщило, что покупкой ARM могла заинтересоваться компания NVIDIA, но SoftBank пока имеет возможность выбирать не только покупателей, но и саму стратегическую линию. Публичное размещение акций ARM кажется нынешним владельцам холдинга более разумной альтернативой.

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Источник изображения: NVIDIA

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Напомним, что NVIDIA уже давно выпускает процессоры семейства Tegra с ARM-совместимой архитектурой собственной разработки. Сперва она пыталась приспособить их для использования в планшетах и телевизионных приставках, но инициативы последнего времени преимущественно направлены на сегмент автомобильной электроники и робототехники.

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SoftBank с 2017 по 2019 годы владела небольшим пакетом акций NVIDIA, поэтому нельзя утверждать, что обе компании далеки друг от друга с точки зрения понимания специфики бизнеса. Нюанс заключается в том, что SoftBank попутно ведёт переговоры с Apple о покупке ARM, но компания из Купертино не проявляет интереса к сделке, поскольку бизнес-модели покупателя и выставленного на продажу британского разработчика процессорных архитектур слишком сильно различаются. Кроме того, объединение Apple и ARM вызвало бы много вопросов со стороны антимонопольных органов.