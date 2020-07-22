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Philips представила в России автономные смартфоны Xenium S566 и Xenium S266

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Компания Philips выводит на российский рынок бюджетные автономные смартфоны Xenium S266 и Xenium S566. Новинки поддерживают работу в сетях LTE, а также имеют компактный корпус, IPS-панель и аппаратную платформу, достаточную для продуктивной работы.


Philips Xenium S566


Обе модели поддерживают фирменную технологию Xenium, которая представляет собой симбиоз ёмкого аккумулятора, специального программного обеспечения и определённых заводских настроек для обеспечения высокого уровня автономности. Смартфоны оборудованы АКБ на 4000 мА*ч и могут проработать до 32 часов в режиме телефонных разговоров. Время автономной работы в режиме ожидания составляет 620 часов.

За производительность отвечает энергоэффективный процессор Spreadtrum MSC9863A, который трудится на частоте от 1,2 ГГц до 1,4 ГГц. Программной платформой выступает операционная система Android 10. Обе модели оборудованы 6,08-дюймовой матрицей IPS формата HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 5 Мп.

Разрешение основной камеры составляет 12 Мп + 12 Мп. Она обладает автоматической фокусировкой и светодиодной вспышкой. Габаритные размеры корпуса составляют 155,6 х 72,8 х 8,8 мм, а весят новинки по 168,6 грамма. Из общего также стоит отметить сканер отпечатков пальцев на тыльной стороне, разъём для наушников на верхнем торце, адаптеры Bluetooth 4.2 / Wi-Fi (2,4 ГГц), модуль GPS и слот для карты памяти microSD.


Philips Xenium S266


Philips Xenium S566 получил 3 ГБ оперативки и накопитель вместимостью 32 ГБ. Смартфон доступен покупателям по рекомендованной розничной цене 8990 рублей.

Philips Xenium S266 тоже получил накопитель, рассчитанный на хранение 32 ГБ данных, но объём оперативной памяти составляет 2 ГБ. Стоимость смартфона составила 6990 рублей. Младшая модель предлагается исключительно в чёрном цветовом решении.
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