Крис Малаховски (Chris Malachovsky) завершил своё обучение в Университете Флориды в 1983 году, а десятью годами позже он вместе с двумя компаньонами основал компанию NVIDIA. На страницах сайта этого производителя ускорителей вычислений появился пресс-релиз, в котором рассказывается о намерениях данного университета использовать кластеры NVIDIA DGX SuperPOD с архитектурой Ampere для строительства самого производительного среди академических учреждений суперкомпьютера в мире.

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Источник изображения: NVIDIA

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Бюджет проекта оценивается в $70 млн, из них $25 млн в «натуральной форме» предоставила NVIDIA, а ещё $25 млн Крис Малховски выделил из собственных средств. Оставшиеся $20 млн Университет Флориды оплатит самостоятельно. Суперкомпьютер HiPerGator 3 после модернизации за счёт 140 систем NVIDIA DGX A100 начнёт функционировать в следующем году. NVIDIA впервые предоставляет ускорители поколения Ampere академической организации. Системы NVIDIA DGX разных поколений сейчас используются восемью из десяти ведущих университетов США. Альма-матер Криса Малаховски получит самую современную и производительную из них.