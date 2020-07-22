Основатель ресурса SemiAccurate не смог оставаться в стороне от анонса настольных версий гибридных процессоров AMD Renoir. Уникальность его комментариев заключалась в том, что уже в следующем месяце данные процессоры могут появиться в рознице, отдельно от готовых компьютеров.

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Источник изображения: AMD

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Более того, источник настаивает на скором появлении коробочных версий процессоров Renoir в исполнении Socket AM4. Это наделит их полноценной гарантией, как и фирменной системой охлаждения в комплекте. Увы, говорить об уровне цен пока преждевременно, но первоисточник утверждает, что на фоне конкурентов марки Intel изделия AMD будут смотреться выигрышно с точки зрения соотношения цены и производительности.