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Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere

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В этом безумном мире новостных гонок ещё остаются информационные ресурсы, способные проверять слухи по собственным каналам. Популярный сайт GamersNexus выяснил, в частности, что обсуждавшийся недавно 12-контактный разъём питания для видеокарт NVIDIA семейства Ampere действительно сможет выдерживать нагрузку до 600 Вт, но говорить о его повсеместном и обязательном внедрении преждевременно.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как уточняет источник, новый разъём питания предназначен для видеокарт эталонного дизайна, которые, скорее всего, будут предлагаться только в составе готовых компьютеров марок Dell и HP. Крупные производители смогут себе позволить новые блоки питания с соответствующим 12-контактным разъёмом для подключения видеокарт.

Все прочие видеокарты семейства Ampere в исполнении партнёров NVIDIA будут оснащаться двумя или тремя восьмиконтактными разъёмами дополнительного питания. Даже если бы на них появился 12-контактный разъём нового типа, к существующим блокам питания его можно было бы подключить при помощи специальных переходников. Другими словами, не стоит переживать, что покупка игровой видеокарты NVIDIA семейства Ampere повлечёт за собой и замену блока питания. Источник поясняет, что NVIDIA уже давно обсуждает возможность внедрения 12-контактного разъёма, и с выходом видеокарт Ampere она могла решиться на соответствующий шаг.

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element2010
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о да 8700 народный проц за 30к, а 8600 никому не нужный огрызок.
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Met74
06:52
интересно, кто же тогда ты, если позволяешь себе оскорблять незнакомого человека просто за отличное от твоего мнение?)
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Inttz
06:51
Людям сложно сравнивать,у них нет 1600x,а у кого был,тот сидит и помалкивает,чтобы стесняясь не объяснять почему сменил проц
Личный опыт - покупаю только продукцию AMD и не знаю проблем
Met74
06:49
Он приляпал датчик с экраном вверх ногами, об этом была речь.Тупые придирки какие то
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Met74
06:44
чушь собачья, единственная игра где чувствуется "боттлнек" по процу - это последний ассассин. Но там, скорее, вся игра - кривое неоптимизированное говно, заточенное под 30фпс консольки.
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Met74
06:43
На самом деле, автор до сих пор сидит на Core 2 Duo
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Met74
06:42
По поводу "обхаял" - перечитай последний абзац. "Скоро и в других шпильках будут изменения" - когда реально будут, у АМД ртх тоже всё это появится
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Met74
06:36
я тебя наверно удивлю, но любая игра, которая продаётся за деньги - это чисто коммерческий проект
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