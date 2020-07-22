Новый разъём питания не будет обязательным для игровых видеокарт NVIDIA Ampere
В этом безумном мире новостных гонок ещё остаются информационные ресурсы, способные проверять слухи по собственным каналам. Популярный сайт GamersNexus выяснил, в частности, что обсуждавшийся недавно 12-контактный разъём питания для видеокарт NVIDIA семейства Ampere действительно сможет выдерживать нагрузку до 600 Вт, но говорить о его повсеместном и обязательном внедрении преждевременно.
реклама
реклама
Как уточняет источник, новый разъём питания предназначен для видеокарт эталонного дизайна, которые, скорее всего, будут предлагаться только в составе готовых компьютеров марок Dell и HP. Крупные производители смогут себе позволить новые блоки питания с соответствующим 12-контактным разъёмом для подключения видеокарт.
Все прочие видеокарты семейства Ampere в исполнении партнёров NVIDIA будут оснащаться двумя или тремя восьмиконтактными разъёмами дополнительного питания. Даже если бы на них появился 12-контактный разъём нового типа, к существующим блокам питания его можно было бы подключить при помощи специальных переходников. Другими словами, не стоит переживать, что покупка игровой видеокарты NVIDIA семейства Ampere повлечёт за собой и замену блока питания. Источник поясняет, что NVIDIA уже давно обсуждает возможность внедрения 12-контактного разъёма, и с выходом видеокарт Ampere она могла решиться на соответствующий шаг.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила