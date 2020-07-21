Шансы процессоров Intel Alder Lake дебютировать в конце 2021 года не так уж призрачны
Поскольку инженерный образец процессора Alder Lake недавно был замечен в базе данных SiSoftware, где демонстрировал свои результаты тестирования, немецким коллегам с сайта 3DCenter это позволило сделать вывод, что Intel вполне может уложиться с подготовкой к анонсу данных процессоров к четвёртому кварталу 2021 года.
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По крайней мере, организовать номинальный анонс при таких темпах подготовки к серийному производству можно успеть. Как уже известно, данные процессоры получат исполнение LGA 1700, гибридную архитектуру, сочетающую «большие» и «малые» ядра, а выпускаться они будут по 10-нм технологии. Во всяком случае, это касается кристаллов с вычислительными ядрами. Предполагается, что платформа LGA 1700 в 2023 году сможет принять 7-нм процессоры Meteor Lake.
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