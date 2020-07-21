Поддержку процессоров Rocket Lake в программный код Linux компания Intel добавила в первой половине июля, а теперь эта платформа обзаводится поддержкой процессоров Lakefield, Alder Lake и Sapphire Rapids. По крайней мере, некоторые компоненты этих процессоров будут выпускаться по 10-нм технологии, и такая синхронность в реализации поддержки позволяет рассчитывать, что в сфере литографии дела у Intel пошли в гору.

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Источник изображения: Mail Archive

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Процессоры Lakefield давно представлены, мобильные устройства на их основе скоро начнут поступать в продажу. Процессоры Alder Lake появятся в настольном сегменте не ранее 2022 года, либо в самом конце 2021 года. Примерно то же самое можно сказать и про серверные процессоры Sapphire Rapids, которые тоже будут выпускаться по 10-нм технологии. Заблаговременное внедрение поддержки будущих процессоров со стороны операционных систем – явление обычное.

Отметим, что в аннотациях процессоры Alder Lake проходят как гибридные, наряду с Lakefield. Это лишний раз подтверждает, что Alder Lake будут сочетать разнородные вычислительные ядра: производительные и экономичные, соответственно. Кристалл, на котором они будут разместятся, Intel будет выпускать по 10-нм технологии. Графическая подсистема должна разместиться на 14-нм кристалле.