GeForce RTX 3080 окажется на 20% быстрее GeForce RTX 2080 Ti
В отсутствие новостей из официальных источников борьбу с информационным вакуумом берут на себя блогеры, специализирующиеся на будущих продуктах NVIDIA. Как сообщает первоисточник, от GeForce RTX 3080 следует ожидать прироста на 20% относительно GeForce RTX 2080 Ti. Прироста чего? Источник не поясняет, но можно предположить, что речь идёт об уровне быстродействия.
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Возможно, кого-то такая пропорция расстроит, но не нужно забывать, что в семействе игровых видеокарт Ampere могут появиться и более производительные модели вроде той же GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090, не говоря уже о TITAN. Нет пояснений и на тот счёт, в каких разрешениях и приложениях будет достигнут указанный размер преимущества. Подобные утверждения оставляют большой простор для дискуссий.
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